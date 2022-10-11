В Киеве и области началось отключение электроэнергии: сколько времени не будет света

Киев и область поделены на 3 очереди отключения электричества.
В Киеве 11 октября начались отключения электроэнергии. Это необходимо для того, чтобы снизить потребление электричества.
Об этом сообщает КГГА и ДТЭК Киевские электросети.
"В связи с ростом электропотребления по распоряжению "Укрэнерго" в столице и области применяют графики ограничения электроснабжения Из-за увеличения объемов электропотребления ДТЭК Киевские электросети вынуждены применить график ограничения электроснабжения", — говорится в сообщении.
В настоящее время город разделили на три очереди отключения электричества. Время отсутствия света не превышает 4 часов. Если будет необходимо – будут отключать еще одну очередь.
Город и область разделены по следующему принципу:
- 1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00
- 2 очередь – с 12:00 до 16:00
- 3 очередь – с 16:00 до 20:00.
Удар России по энергетической инфраструктуре Украины
Российские оккупанты 10 и 11 октября атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.
Из-за ракетных обстрелов 10 октября 90% Львова осталось без электричества. 11 октября кафиры нанесли еще один ракетный удар по энергетической инфраструктуре, было полностью уничтожено несколько подстанций.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в связи с массированными обстрелами РФ в Украине могут быть веерные отключения электричества в течение нескольких дней.
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