В Киеве и области началось отключение электроэнергии: сколько времени не будет света

Киев и область поделены на 3 очереди отключения электричества.

В Киеве 11 октября начались отключения электроэнергии. Это необходимо для того, чтобы снизить потребление электричества.

Об этом сообщает КГГА и ДТЭК Киевские электросети.

"В связи с ростом электропотребления по распоряжению "Укрэнерго" в столице и области применяют графики ограничения электроснабжения Из-за увеличения объемов электропотребления ДТЭК Киевские электросети вынуждены применить график ограничения электроснабжения", — говорится в сообщении.

В настоящее время город разделили на три очереди отключения электричества. Время отсутствия света не превышает 4 часов. Если будет необходимо – будут отключать еще одну очередь.

Город и область разделены по следующему принципу:

1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00

2 очередь – с 12:00 до 16:00

3 очередь – с 16:00 до 20:00.

Фото: ДТЭК Киевские электросети

Фото: ДТЭК Киевские электросети

Фото: ДТЭК Киевские электросети

Фото: ДТЭК Киевские электросети

Удар России по энергетической инфраструктуре Украины

Российские оккупанты 10 и 11 октября атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.

Из-за ракетных обстрелов 10 октября 90% Львова осталось без электричества. 11 октября кафиры нанесли еще один ракетный удар по энергетической инфраструктуре, было полностью уничтожено несколько подстанций.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в связи с массированными обстрелами РФ в Украине могут быть веерные отключения электричества в течение нескольких дней.

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