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В Киеве и области начались экстренные отключения света — ДТЭК

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
456
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1 мин
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В Киеве и области начались экстренные отключения света — ДТЭК

Фото: Getty Images

Свет отключают экстренно, графиков нет.

В Киеве и Киевской области утром 21 ноября начались экстренные отключения света. Стабилизационные графики временно не действуют.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — говорится в сообщении.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что с утра по всей территории Украины действуют плановые стабилизационные отключения света. Посмотреть график отключения в вашем регионе можно по ссылке.

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Дата публикации
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