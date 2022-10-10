В Киеве и области на два часа отключат энергоснабжение.

ДТЭК предупреждает об отключении электроэнергии на территории Киева и области. Утренние ракетные обстрелы повредили работу энергообъектов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "ДТЭК".

Из-за массированных ракетных обстрелов утром были повреждены ряд объектов энергетической инфраструктуры столицы и области.

В этой связи компания будет вынуждена приостановить энергоснабжение в Киеве и области примерно на два часа для сбалансирования энергосистемы страны.

Также в ДТЭК отметили, что критические объекты — больницы, метрополитен, спасательные службы будут обеспечиваться электроэнергией в полном объеме.

Напомним, что в Киеве в результате "прилетов" повреждены объекты критической инфраструктуры.

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