В Киеве и области — экстренные отключения света: РФ снова ударила по энергосистеме

Стабилизационные графики отключения света не действуют.
В Киеве и Киевской области в пятницу, 11 ноября, будут применяться экстренные отключения света в больших объемах. Ночью Россия снова ударила по энергосистеме Украины.
Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.
"Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах – то есть мы будем не в графиках", — написал он.
Стабилизационные графики отключений в Киевской области также пока не действуют.
Напомним, на территории Киевской области запретили использование праздничной иллюминации — гирлянд, световых декораций. Такое решение было принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области для экономии електроенергии.
В "Укрэнерго" предупреждают, что энергетическая система Украины — цель для российского врага. Планы РФ неизвестны, однако по характеру последних атак уже понятно, что зима будет сверхтяжелой.
Читайте также: