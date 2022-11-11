В Киеве и области — экстренные отключения света: РФ снова ударила по энергосистеме

В Киеве и Киевской области в пятницу, 11 ноября, будут применяться экстренные отключения света в больших объемах. Ночью Россия снова ударила по энергосистеме Украины.

Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

"Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах – то есть мы будем не в графиках", — написал он.

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Стабилизационные графики отключений в Киевской области также пока не действуют.

Напомним, на территории Киевской области запретили использование праздничной иллюминации — гирлянд, световых декораций. Такое решение было принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области для экономии електроенергии.

В "Укрэнерго" предупреждают, что энергетическая система Украины — цель для российского врага. Планы РФ неизвестны, однако по характеру последних атак уже понятно, что зима будет сверхтяжелой.

Полезные советы, чтобы не сжечь проводку и щитовые при включении света

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