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В Киеве и области частично выключат электричество: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Киеве и области частично выключат электричество: что известно

Фото: Associated Press

Отключения происходят по графику.

Во вторник, 14 марта, в Киеве и области частично применили стабилизационные отключения электроэнергии. Свет выключен по графикам.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В Киеве происходят отключения согласно стабилизационным графикам в части:

  • Голосеевского,
  • Святошинского,
  • Шевченковского,
  • Соломенского районов.

Стабилизационные графики в Киевской области:

  • в части Бучанского,
  • Обуховского,
  • Фастовского районов.

В ДТЭК отмечают, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.

Графики на сайтах:

Напомним, в Киеве полностью возобновили централизованное теплоснабжение, поврежденное в результате российских обстрелов. Электро- и водоснабжение в столице также работает в штатном режиме.

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Дата публикации
Просмотры
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