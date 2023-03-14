В Киеве и области частично выключат электричество: что известно

Во вторник, 14 марта, в Киеве и области частично применили стабилизационные отключения электроэнергии. Свет выключен по графикам.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В Киеве происходят отключения согласно стабилизационным графикам в части:

Голосеевского,

Святошинского,

Шевченковского,

Соломенского районов.

Стабилизационные графики в Киевской области:

в части Бучанского,

Обуховского,

Фастовского районов.

В ДТЭК отмечают, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.

Графики на сайтах:

Напомним, в Киеве полностью возобновили централизованное теплоснабжение, поврежденное в результате российских обстрелов. Электро- и водоснабжение в столице также работает в штатном режиме.

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