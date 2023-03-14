В Киеве и области частично выключат электричество: что известно

Отключения происходят по графику.
Во вторник, 14 марта, в Киеве и области частично применили стабилизационные отключения электроэнергии. Свет выключен по графикам.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
В Киеве происходят отключения согласно стабилизационным графикам в части:
- Голосеевского,
- Святошинского,
- Шевченковского,
- Соломенского районов.
Стабилизационные графики в Киевской области:
- в части Бучанского,
- Обуховского,
- Фастовского районов.
В ДТЭК отмечают, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.
Графики на сайтах:
Напомним, в Киеве полностью возобновили централизованное теплоснабжение, поврежденное в результате российских обстрелов. Электро- и водоснабжение в столице также работает в штатном режиме.
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