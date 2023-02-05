В Киеве и области частично вводятся стабилизационные отключения – ДТЭК

В некоторых районах Киева и Киевской области будет ограничено электроснабжение.

По команде "Укрэнерго" в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов Киева и Левого берега столицы будет ограничено электроснабжение.

Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба ДТЭК.

В Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе.

"Это позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования. Из-за аварии также временно отсутствует свет в Фастовском и Васильковском районах Киевщины", — говорится в сообщении.

Актуальные графики стабилизационных отключений в Киеве и области можно узнать на сайтах ДТЭК.

Накануне в ДТЭК сообщили, что в воскресенье, 5 февраля, в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях не запланированы ограничения электроснабжения в первой половине дня до 16:00.

Отключение света в Украине

В "Укрэнерго" рассказали, что морозная погода повышает уровень потребления электроэнергии в стране, что провоцирует рост дефицита в энергосистеме. По состоянию на 5 февраля объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме.

По указанию Минэнерго, 9 февраля, в четверг, в Хмельницкой области свет будет в течение всего дня.

Энергетикам также удалось частично вернули свет в Одессе после масштабной аварии на подстанции.

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