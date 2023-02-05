В Киеве и области частично вводятся стабилизационные отключения – ДТЭК

В некоторых районах Киева и Киевской области будет ограничено электроснабжение.
По команде "Укрэнерго" в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов Киева и Левого берега столицы будет ограничено электроснабжение.
Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба ДТЭК.
В Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе.
"Это позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования. Из-за аварии также временно отсутствует свет в Фастовском и Васильковском районах Киевщины", — говорится в сообщении.
Актуальные графики стабилизационных отключений в Киеве и области можно узнать на сайтах ДТЭК.
Накануне в ДТЭК сообщили, что в воскресенье, 5 февраля, в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях не запланированы ограничения электроснабжения в первой половине дня до 16:00.
Отключение света в Украине
В "Укрэнерго" рассказали, что морозная погода повышает уровень потребления электроэнергии в стране, что провоцирует рост дефицита в энергосистеме. По состоянию на 5 февраля объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме.
По указанию Минэнерго, 9 февраля, в четверг, в Хмельницкой области свет будет в течение всего дня.
Энергетикам также удалось частично вернули свет в Одессе после масштабной аварии на подстанции.
Читайте также:
- В небе над Киевом заметили уникальное явление: что оно означает (захватывающие фотографии)
- Есть на своем счету 12 уничтоженных целей: что известно об охранниках киевского неба (фото)
- На Киевщине продавщица пинками прогнала нападающего из магазина (видео)