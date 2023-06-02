"Киевавтодор" призывает водителей быть внимательными на мокром покрытии, соблюдать скоростной режим.

В Киеве и области бушует ураган: падают деревья, задерживается транспорт в шести районах пропал свет.

В городе объявлен первый уровень опасности.

В Киеве и области сильные порывы ветра, ожидается гроза.

"Будьте осторожны! Не ходите вблизи рекламных щитов, держитесь подальше от линий электропередач", — призывают в КМВА.

Где пропал свет

На горячей линии ДТЭК сообщили об аварийных отключениях света. Они действуют в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах из-за непогоды.

Задержки транспорта

Ураган на Дарнице повредил контактную сеть, Kyiv City Express будет задерживаться . Специалисты уже устраняют неполадки.

. Специалисты уже устраняют неполадки. Задерживается движение троллейбусов №28 на Подольском спуске из-за падения дерева. На место направлена соответствующая служба города.

на Подольском спуске из-за падения дерева. На место направлена соответствующая служба города. Задерживается движение троллейбусов №6, 18, 33 на ул. Вышгородская –ул. Дубровицкая по причине падения дерева. На место направлена оответствующая служба города.

на ул. Вышгородская –ул. Дубровицкая по причине падения дерева. На место направлена оответствующая служба города. Задерживается движение троллейбусов №4,24,25,26,28,35,36 по пр. Свободы по причине отключения электороснабжения со стороны "Киевэнерго".

Как вести себя во время грозы

"Киевавтодор" призывает водителей быть внимательными на мокром покрытии, соблюдать скоростной режим.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь, а в случае сильного ветра – держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

Куда обращаться в случае обнаружения подтоплений и падения деревьев

В случае обнаружения подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь на диспетчерское предприятие по телефону: 044-284-74-19.

Если дерево упало или сломались ветки, можно звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044-272-40-18; 044-483-40-45; 044-383-58-59; 067-230-42-38; 094-928-28-59.

Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

В случае травмы людей немедленно звоните по телефону 103.

Какая ситуация в области

В Киевской области также будут наблюдаться опасные метеорологические явления. В ближайшее время, с сохранением к концу суток 2 июня, гроза, порывы ветра 15-20 м/с. В области объявлен первый уровень опасности – желтый.

Киев 2 июня накрыла сильная буря

Напомним, в Киеве на бульваре Леси Украинки на дорогу упал столб: повреждены автомобили, было перекрыто движение, есть пострадавший.

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