В Киеве и области 7 января объявляется первый уровень опасности: что известно

В Киеве и области 7 января объявляется первый уровень опасности, желтый.

Укргидрометцентр предупреждает жителей региона об опасных метеорологических явлениях. 7 января на дорогах гололедица.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечается в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине / Фото: Укргидрометцентр

Во время гололедицы пешеходам советуют в Минздраве забыть о каблуках и не держать руки в карманах.

В Киеве и области существенно снизится температура

В регионе будет облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Снижение температуры в течение суток по области до 7-12° мороза.

В Киеве понижение температуры в течение суток до 8-10° мороза.

Главные правила безопасности при гололеде

Не спешите: чем медленнее вы идете, тем меньше риск упасть и травмироваться.

Не держите руки в карманах: это очень поможет при падении.

Присядьте, если чувствуете, что теряете равновесие: это поможет удержаться на ногах, а в случае падения – падать будет не так высоко и не так больно.

Держитесь в стороне зданий, чтобы защитить себя от падения сосулек.

Сконцентрируйтесь, когда переходите дорогу: тормозной путь из-за гололеда значительно увеличивается.

Оставьте дома обувь на высоких каблуках: идеальный вариант – удобные ботинки с рельефной подошвой.

Фото: Министерство здравоохранения Украины

Напомним, в Киеве предупредили о будущих угрозах и рисках для столицы Украины. На потенциальные опасности следует реагировать превентивно, чтобы предотвратить критические ситуации.

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