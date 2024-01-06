В Киеве и области 7 января объявляется первый уровень опасности: что известно

Укргидрометцентр предупреждает жителей киевского региона об опасных метеорологических явлениях.
В Киеве и области 7 января объявляется первый уровень опасности, желтый.
Укргидрометцентр предупреждает жителей региона об опасных метеорологических явлениях. 7 января на дорогах гололедица.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечается в сообщении.
Во время гололедицы пешеходам советуют в Минздраве забыть о каблуках и не держать руки в карманах.
В Киеве и области существенно снизится температура
В регионе будет облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Снижение температуры в течение суток по области до 7-12° мороза.
В Киеве понижение температуры в течение суток до 8-10° мороза.
Главные правила безопасности при гололеде
- Не спешите: чем медленнее вы идете, тем меньше риск упасть и травмироваться.
- Не держите руки в карманах: это очень поможет при падении.
- Присядьте, если чувствуете, что теряете равновесие: это поможет удержаться на ногах, а в случае падения – падать будет не так высоко и не так больно.
- Держитесь в стороне зданий, чтобы защитить себя от падения сосулек.
- Сконцентрируйтесь, когда переходите дорогу: тормозной путь из-за гололеда значительно увеличивается.
- Оставьте дома обувь на высоких каблуках: идеальный вариант – удобные ботинки с рельефной подошвой.
Напомним, в Киеве предупредили о будущих угрозах и рисках для столицы Украины. На потенциальные опасности следует реагировать превентивно, чтобы предотвратить критические ситуации.
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