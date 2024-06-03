В Киеве и области 4 мая объявляется первый уровень опасности: что известно

В столице ожидается гроза, возможны град и шквал ветра 15-20 м/с.

В Киеве и области во вторник, 4 июня, объявляется первый уровень опасности, желтый. В регионе днем ожидается гроза, в отдельных районах град и шквал ветра 15-20 м/с.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Также во вторник облачно с прояснениями, ночью без осадков, ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью 15-17°, днем – 25-27°.

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Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

Отметим, что при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Киевавтодора": 044-284-74-19.

Если дерево упало или сломались ветки, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044-272-40-18. Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, необходимо вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмировании людей, нужно немедленно звонить по телефону 103.

В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков следует обращаться по номерам: 044-278-35-40 или 050-439-83-66.

В Киеве и области 4 мая ожидается гроза / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Киеве 2 мая вечером после дождя появилась радуга.

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