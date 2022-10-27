В Киеве и области 27 октября снова будут отключать свет: график ДТЭК

Отключение должно длиться не более четырех часов и может повториться в течение суток.

В четверг, 27 октября, в Киеве и Киевской области снова запланировано временное отключение света.

Графики опубликовали на страницах ДТЭК в Facebook.

График отключения света на 27 октября:

Отключение электроэнергии должно длиться не более четырех часов для одного клиента. Однако возможна небольшая погрешность во времени в пределах дополнительных 30-40 минут для переподключения между группами.

Кроме того, отключение может повториться в течение суток через четыре часа, если "Укрэнерго" не отменит применение стабилизационных отключений.

Сообщается, что случаются аварии на распределительных сетях по разным причинам, из-за которых вы можете быть без света дольше. Если у вас после отключения по графику не появился свет в пределах 4-4,30 часов – сообщите ДТЭК об этом через Viber и Telegram бот, или страницу в Facebook.

Напомним, в энергетической компании "Укрэнерго" доступно объяснили украинцам, зачем каждый день отключают свет. А также что происходит в то время, когда его у вас нет.

Отключение света будет продолжаться, а зимой их могут продлить

Читайте также: