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В Киеве и области 26 октября не будет света: где и когда

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В Киеве и области 26 октября не будет света: где и когда

Фото: Unsplash

Электроснабжение может отсутствовать более 4 часов подряд.

В Киеве и Киевской области с 7:45 утра 26 октября начались стабилизационные отключения. Все потребители разделены на группы, им должны ограничивать электропотребление по графику.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако, в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время", — отметили в энергетической компании.

Для комфорта жителей Киева работает обновленный упрощенный график адресов. Вам не нужно искать адрес в списке – введите его в строку поиска, чтобы увидеть время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.

Список населенных пунктов, к которым может относиться такое отключение в Киевской области, также размещен на сайте ДТЭК.

Напомним, часто бывает, что в одних домах постоянно отключают свет более чем на четыре часа, а в других — совсем нет. В энергетической компании объяснили, почему так происходит.

Отключение света будет продолжаться, а зимой их могут продлить

Отключение света будет продолжаться, а зимой их могут продлить

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