В Киеве и области 25 октября снова будут отключать свет: график ДТЭК

В Киеве и Киевской области 25 октября предупредили о вынужденных временных отключениях света в течение дня для стабилизации энергосистемы. Ограничения электроснабжения начали применять с 9:20 утра.

Об этом сообщили в ДТЭК "Киевские электросети" и "Киевские региональные электросети".

Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в указанный промежуток времени. График можно посмотреть здесь: https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns.

Список населенных пунктов в Киевской области, к которым относится отключение, размещен на сайте ДТЭК: https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns.

Напомним, по всей Украине с 20 октября вынужденно начали выключать электроэнергию из-за возникшего в результате российских обстрелов дефицита мощности. Из-за ракетных ударов РФ серьезно повреждено около 40% общей энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей.

Украинцев призывают минимизировать пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00.

Восемь месяцев полномасштабной войны: Украина ломает "вторую армию мира" - Зеленский

Читайте также: