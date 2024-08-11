В Киеве и нескольких украинских регионах раздались взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя.

В ночь на 11 августа 2024 года Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Позже появилось сообщение о взрывах в пригороде Киева и на левом берегу, а также о звуках взрывов в Сумской и Полтавской областях.

"Предварительно, это были Искандер-М или KN-23 производства КНДР", — отметили мониторинговые каналы.

Позже на Полтавщине и на подступах к столице слышались взрывы.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Также в воздушном пространстве Украины находятся 25 вражеских беспилотников, находитесь в укрытиях.

К тому же мониторинговые каналы сообщили о том, что работали 4 пусковые установки, то есть до 8 ракет в целом. Типы ракет сообщат Воздушные силы.

Напомним, что над Украиной роятся беспилотники.