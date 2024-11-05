В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога: что известно

Утром 5 ноября в Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога. Есть угроза российских беспилотников.

Об этом сообщают телеграммы-каналы.

На 08:00 сирены раздаются в Киеве, Киевской и Черниговской областях. В частности, в столице, по информации мониторинговых чатов, БПЛА фиксируют на Оболони. Власти призывают киевлян находиться в укрытиях.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", — подчеркнул руководитель КМВА Сергей Попко.

Как сообщалось, ночью над Украиной кружили беспилотники. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

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