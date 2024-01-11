В Киеве и на Днепропетровщине правоохранители задержали очередных поклонников "русского мира"

В Киеве и на Днепропетровщине правоохранители задержали очередных сторонников "русского мира". Один из них – пророссийский блогер, другие – враждебные пропагандисты, действовавшие на территории нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители разоблачили в разных регионах Украины еще пятерых вражеских агитаторов, проводивших информационные диверсии против Украины.

"Злоумышленники публично оправдывали вооруженную агрессию России и военные преступления рашистов, а также популяризировали оккупационные группировки России. По данным следствия, фигуранты распространяли прокремлевские нарративы в общественных местах во время общения с окружающими и на страницах популярных соцсетей. Большую часть деструктивного контента вражеские приспешники подхватывали с пропагандистских интернет-ресурсов страны-агрессора и подавали их якобы от имени рядовых граждан Украины", — рассказали в СБУ.

В то же время в Киеве задержали блогера, занимавшегося дискредитацией украинских защитников. Для этого он делал репосты провокативных стримов, в которых распространял фейки о военнослужащих ВСУ.

А на Днепропетровщине были разоблачены четыре пророссийских пропагандиста. Один из них – житель Павлоградского района.

"Злоумышленник публиковал в "Одноклассниках" собственные сообщения в поддержку захватчиков, в частности — героизировал наемников из российской частной военной компании "Вагнер". Другим фигурантом оказался предприниматель из Днепра. Задокументировано, что вблизи одного из городских парков он публично призвал людей помогать рашистам в войне против Украины. Еще один житель из региона Кривого Рога активно репостил вражескую пропаганду из прокремлевских Телеграмм-каналов, которые подконтрольны спецслужбам России”, — добавили в СБУ.

Кроме того, информационно помогала оккупантам и сотрудница одного из медучреждений Павлограда. В телефонных разговорах со своими родственниками из России она оправдывала временную оккупацию части территории Украины.

“В настоящее время сторонникам рашизма сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 и ⁠ст. 436-2. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества”, — отметили в СБУ.

Напомним, что в Украине осудили капитана полиции, перешедшего на сторону России.

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