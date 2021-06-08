В Киеве и Киевской области ожидается сильная гроза

Спасатели призывают жителей города и области соблюдать основные рекомендации во время сильного дождя.

В Киеве и Киевской области в среду, 9 июня, ожидается ухудшение погоды. Спасатели предупредили о грозе.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"По информации УкрГидрометцентра, днем 9 июня в большинстве областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве и Киевской области 9 июня гроза", — говорится в сообщении.

Специалисты Департамента муниципальной безопасности КГГА призывают жителей города соблюдать основные рекомендации во время сильного дождя:

если сильный дождь застал вас на улице, по возможности обходите большие деревья — ветви могут представлять большую опасность;

если же во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля — прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

Основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не стоит парковать рядом с ними автотранспорт.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.

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