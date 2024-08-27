В Киеве и 4 областях ввели экстренные отключения света: подробности

В Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях и в Киеве введены экстренные отключения электричества.

Об этом сообщила компания ДТЭК.

Причиной тому стали сложности в энергосистеме, а соответствующее распоряжение предоставило Укрэнерго. Во время экстренных отключений графики отключения не действуют, и в течение дня 27 августа во всех указанных регионах будут применяться три и четыре очереди отключения электроэнергии.

Напомним, бывший министр энергетики Иван Плачков сообщил, что из-за одной из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру, которая произошла 26 августа, в Киеве могут быть введены жесткие ограничения электроснабжения на 1-2 недели.

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