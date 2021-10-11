В Киеве Hyundai выехал на встречную и протаранил Ford: водитель скрылся с места ДТП

Свидетели говорят, что зачинщик аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
В Киеве на столичной Троещине водитель Hyundai выехал на встречную и протаранил Ford.
Об этом в Telegram-канале информируют "Стражи Эспрессо".
После инцидента он скрылся с места происшествия. Свидетели говорят, что зачинщик аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате происшествия водитель Ford получил травмы, однако от госпитализации отказался. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Виновника аварии удалось быстро задержать силовикам.
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