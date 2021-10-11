В Киеве Hyundai выехал на встречную и протаранил Ford: водитель скрылся с места ДТП

В Киеве Hyundai выехал на встречную и протаранил Ford: водитель скрылся с места ДТП

Свидетели говорят, что зачинщик аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве на столичной Троещине водитель Hyundai выехал на встречную и протаранил Ford.

Об этом в Telegram-канале информируют "Стражи Эспрессо".

После инцидента он скрылся с места происшествия. Свидетели говорят, что зачинщик аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также читайте Смертельное ДТП под Одессой: маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком

В результате происшествия водитель Ford получил травмы, однако от госпитализации отказался. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Виновника аварии удалось быстро задержать силовикам.

Читайте также:

Из-за ДТП автомобиль разбросало по всей Житомирской трассе

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку