В Киеве хулиган угрожал взорвать правительственный квартал: мужчину задержали

У мужчины никакой взрывчатки с собой не было.
В Киеве, в правительственном квартале, мужчина приставал к прохожим и угрожал совершить взрыв. Его неадекватное поведение заметили патрульные, которые проходили поблизости.
Об этом сообщает полиция Киева.
"Для безопасности граждан, правоохранители остановили мужчину, обеспечили охрану места происшествия, где нарушитель оставил сумку и вызвали взрывотехников", — говорится в сообщении.
Однако никаких опасных веществ не обнаружено. Полиция установила личность "шутника". Им оказался уроженец Ивано-Франковской области, 1981 года рождения.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции. Было начато уголовное производство по статье "хулиганство". Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.
Напомним
- 4 августа, около 10:00 в здание Кабмина прорвался мужчина с гранатой, выдернул чеку и угрожал взорвать предмет. Более того, он сказал, что "живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет".
- Впоследствии правоохранители задержали его. В связи с инцидентом все улицы, прилегающие к зданию правительства, перекрыли для движения транспорта.
- Предварительно известно, что злоумышленника зовут Владимир Прохнич, он был сапером в батальоне "Айдар" и имеет контузию, а также в 2015 году был награжден Петром Порошенко орденом "За мужество" 3 степени.
- В полиции рассказали, что Прохнич пошел на преступление из-за "жизненных событий". Мужчину будут судить по 4 статьям Уголовного кодекса, в частности по статье 147 "захват заложников". Ему грозит до 15 лет за решеткой.