В Киеве хулиган угрожал взорвать правительственный квартал: мужчину задержали

У мужчины никакой взрывчатки с собой не было.

В Киеве, в правительственном квартале, мужчина приставал к прохожим и угрожал совершить взрыв. Его неадекватное поведение заметили патрульные, которые проходили поблизости.

Об этом сообщает полиция Киева.

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"Для безопасности граждан, правоохранители остановили мужчину, обеспечили охрану места происшествия, где нарушитель оставил сумку и вызвали взрывотехников", — говорится в сообщении.

Однако никаких опасных веществ не обнаружено. Полиция установила личность "шутника". Им оказался уроженец Ивано-Франковской области, 1981 года рождения.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции. Было начато уголовное производство по статье "хулиганство". Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним

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