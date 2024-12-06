В Киеве хулиган обиделся на полицейских и решил сжечь их автомобиль: чем закончилась выходка

Во время задержания злоумышленника выяснилось, что у него уже были проблемы с законом.

В Киеве задержан мужчина, который нарушил комендантский час. Впоследствии он решил отомстить полицейским.

О случившемся сообщили в полиции Киева.

"Нарушитель комендантского часа решил отомстить полицейским, которые ночью остановили его на улице. На следующий день он бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом в сторону служебных автомобилей, припаркованных на территории полицейского управления. Попытка поджога обернулась для него угрозой заключения на 15 лет", — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленником оказался 26-летний уроженец Харькова, неоднократно испытывавший проблемы с законом.

Полицейские совместно с работниками столичного управления СБУ быстро установили местонахождение правонарушителя и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли одежду, в которой он находился и другие вещественные доказательства.

Следователи полиции вручили ему подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 347 (Окончено покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя). За совершенное мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области 23-летний житель Борщевской громады угнал рейсовый микроавтобус на заднем сиденье которого спал водитель.

Читайте также: