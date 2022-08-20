В Киеве художница украшает противотанковые ежи петриковской росписью

Противотанковые ежи – цветут. "Расцвести" петриковской росписью им помогает киевлянка Варвара Логвин. Уже 10 дней девушка работает над оборонительным ежом на Майдане Независимости и за это время ржавчину на нем успели сменить насыщенные гроздья калины на зеленых листьях.

Какое значение в свои рисунки вкладывает художница, узнала корреспондентка ТСН Виктория Ковцун.

Варвара превращает противотанкового ежа на Майдане Независимости в искусство. Говорит, что перевоплощение длительное, чтобы узоры на ржавом еже держались – нужно выполнить много процессов.

Ежедневно над ежом она работает в основном по 6 часов. Говорит – петриковская роспись требует очень тщательного внимания к деталям, поэтому чтобы рисунок был точным, работать приходится в не всегда удобных положениях.

До 24 февраля рисование для Варвары было увлечением и, хотя она заканчивала художественную школу и 9 лет училась петриковской росписи, ее основным занятием был собственный бизнес, который сейчас девушка потеряла. Убегая от войны, три месяца она провела на Прикарпатье, а ее 11-летний сын до сих пор находится за границей.

Вернувшись в столицу в мае, она сразу начала раскрашивать своего первого противотанкового ежа. Он стал подарком Киеву на день рождения и сейчас охраняет ВДНХ. Этот же должен стать подарком ко Дню Независимости.

"Для меня это как символ вынужденной защиты украинцев, снова и снова защищать ценности, культуру. Во-вторых это черно-красный цвет, традиционные украинские цвета, и калина с одной стороны как о радостном процветающем будущем пусть там что, а с другой стороны — кровь наших защитников, которую мы вынуждены проливать, защищая ценности", — говорит Варвара.

Фото: УНИАН

И эта работа в центре столицы не остается без внимания тех, кто каждый день проходит мимо. Многие люди приезжают в центр столицы специально, чтобы увидеть вживую красоту. Все эти дни рядом работает и патруль муниципальной охраны, они работой Варвары не только любуются, но и заботятся о художнице.

Чтобы полностью завершить ежа девушке нужна еще неделя, а после планирует разрисовать все, что есть на Майдане. Они должны стать благодарностью. "Мне очень-очень хочется поблагодарить все страны, которые нам помогают и я могу сделать это таким образом. Это будет в цветах флагов, но в технике петриковской росписи", — делится планами художница.

Но и на этом останавливаться Варвара не собирается и говорит, что идей у нее на всех столичных ежей хватит. Что нарисует на защитнике от танков в день победы, тоже уже решила.

"На голубом фоне колоски петриковской росписью в виде орнамента вышиванки, чтобы это было нестандартно с одной стороны, а с другой очень по украинской и радостно", — рассказывает Варвара.