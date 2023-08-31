В Киеве хотят построить за 300 млн грн теннисные корты: заказчик – Министерство спорта

За эти деньги планируется ремонт зданий, кортов и приобретение оборудования.

В Киеве во время войны планируют создать Национальный теннисный центр, поэтому объявили тендер на ремонт зданий и теннисных кортов почти на 308 млн грн.

Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок Prozorro.

Тендер на ремонт зданий и теннисных кортов в Киеве на 307 млн. 831 тыс. 733 грн объявило Министерство молодежи и спорта Украины.

В информации указаны планы создать Национальный теннисный центр в столице и приобрести оборудование для него. Этот центр хотят организовать на базе госпредприятия "ЦУТБ "Ледовый стадион" по проспекту Академика Глушкова, 9.

Тендер от Министерства спорта на ремонт зданий и теннисных кортов в Киеве/Скриншот

К слову, накануне общественность возмутило известие о том, что в Кременчуге детсад объявил тендер на приобретение кухонного термометра за 384 млн грн.

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