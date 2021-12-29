В Киеве хорошо приморозит: прогноз погоды на среду, 29 декабря

В Киеве хорошо приморозит: прогноз погоды на среду, 29 декабря

Осадков синоптики не прогнозируют.

Погода в среду, 29 декабря, в Киеве будет морозной. Температура воздуха опустится до -6 -7 градусов, но будет ощущаться как -10 -13 градусов.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

На протяжении всего дня в городе будет облачно, без осадков. Возможно замерзание мокрого снега на переохлажденной поверхности земли. Ветер северо-восточный, 2-2 м/с.

Тем временем 29 декабря по всей Украине объявлен первый уровень опасности, а в Донецкой области, на побережье Азовского моря и в Закарпатской области — третий, красный.

Напомним, что лютые морозы отменяются. На Новый год в Украине ожидается оттепель. В большинстве регионов ожидаются осадки в виде снега и дождя.

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