В Киеве хорошо приморозит: прогноз погоды на среду, 2 февраля

В Киеве хорошо приморозит: прогноз погоды на среду, 2 февраля

Температура воздуха опустится до -7 градусов.

Погода в Киеве в среду, 2 февраля, будет морозной. Синоптики прогнозируют небольшое похолодание.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Температура воздуха утром -7 -2 градуса, днем +1 0 градусов, вечером -1 градус. На протяжении всего дня небо в столице будет покрыто облаками. Без осадков. Ветер южный, 4-10 м/с.

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Отметим, что в среду, 2 февраля, в Украине будет прохладно, местами будет снег. Синоптики сообщают об облачности с прояснениями. В стране будет небольшой снег, мокрый снег, а днем на востоке и юге — с дождем.

В Карпатском регионе и на востоке умеренные осадки. Только в большинстве северных и центральных областей без существенных осадков.

Погода в Украине: во всех регионах ожидается дождь и снег

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