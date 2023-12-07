В Киеве хакер по заказу устанавливал на гаджеты шпионские программы: фото

Злоумышленником оказался 46-летний программист из Киева.
В Киеве СБУ разоблачила столичного хакера, который по заказу устанавливал на гаджеты шпионские программы и получал доступ к частным компьютерным системам.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленником оказался 46-летний программист из Киева.
В течение года он скрыто устанавливал "вирусы" на компьютерные устройства.
Уровень технической подготовки и практические навыки позволяли ему "шпионить" как физически, так и через сеть Интернет. Особенно уязвимыми были те электронные устройства, владельцы которых пользовались нелицензионным программным обеспечением.
Хакер находил "клиентов" на отечественных онлайн-сервисах поиска специалистов для решения бытовых и бизнес задач.
Помимо услуг программиста злоумышленник предоставлял заказчикам возможность установить на чужие компьютеры вредоносное программное обеспечение. Стоимость противоправной услуги зависела от срочности и вида электронной техники, которую нужно было "заразить".
Шпионские программы работали в фоновом режиме и предоставляли посторонним лицам удаленный доступ к "зараженным" устройствам.
Заказчики скрыто могли вмешиваться в частную и деловую жизнь граждан и организаций. Также они:
- получали полный доступ к содержимому файлов;
- читали переписку в мессенджерах и социальных сетях;
- отслеживали историю веб-браузера;
- просматривали установленные программы;
- управляли камерой, осуществляя фото- и видеозаписи.
Правоохранители задокументировали систематические факты установки злоумышленником вредоносного ПО на компьютерные устройства.
Проведенные экспертизы подтвердили, что установленные злоумышленником вирусы являются вредоносным программным обеспечением.
В ходе следственных действий по месту жительства фигуранта изъята компьютерная и мобильная техника, а также флеш-носители с образцами шпионских программ.
В настоящее время инженеру-программисту объявлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Досудебное расследование продолжается.
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