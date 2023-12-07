В Киеве хакер по заказу устанавливал на гаджеты шпионские программы: фото

В Киеве СБУ разоблачила столичного хакера, который по заказу устанавливал на гаджеты шпионские программы и получал доступ к частным компьютерным системам.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленником оказался 46-летний программист из Киева.

В течение года он скрыто устанавливал "вирусы" на компьютерные устройства.

Уровень технической подготовки и практические навыки позволяли ему "шпионить" как физически, так и через сеть Интернет. Особенно уязвимыми были те электронные устройства, владельцы которых пользовались нелицензионным программным обеспечением.

Хакер находил "клиентов" на отечественных онлайн-сервисах поиска специалистов для решения бытовых и бизнес задач.

Помимо услуг программиста злоумышленник предоставлял заказчикам возможность установить на чужие компьютеры вредоносное программное обеспечение. Стоимость противоправной услуги зависела от срочности и вида электронной техники, которую нужно было "заразить".

Шпионские программы работали в фоновом режиме и предоставляли посторонним лицам удаленный доступ к "зараженным" устройствам.

Заказчики скрыто могли вмешиваться в частную и деловую жизнь граждан и организаций. Также они:

получали полный доступ к содержимому файлов;

читали переписку в мессенджерах и социальных сетях;

отслеживали историю веб-браузера;

просматривали установленные программы;

управляли камерой, осуществляя фото- и видеозаписи.

Правоохранители задокументировали систематические факты установки злоумышленником вредоносного ПО на компьютерные устройства.

Проведенные экспертизы подтвердили, что установленные злоумышленником вирусы являются вредоносным программным обеспечением.

В ходе следственных действий по месту жительства фигуранта изъята компьютерная и мобильная техника, а также флеш-носители с образцами шпионских программ.

В настоящее время инженеру-программисту объявлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается.

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