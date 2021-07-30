В Киеве грузовик влетел в маршрутку с пассажирами

В Киеве грузовик влетел в маршрутку с пассажирами

Маршрутка ехала по главной, но водителя грузового Mercedes это не остановило.

В Киеве грузовик влетел в маршрутку с пассажирами.

ДТП произошло 30 июля возле станции метро "Черниговская", при выезде с Броварского проспекта в сторону проспекта Гагарина.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный".

"Маршрутка ехала по главной, но водителя грузового Mercedes это никак не смутило. Пассажиры вышли через заднюю дверь, вроде, обошлось без серьезных травм", — говорится в подписи под фото.

Напомним, в Бортничах водитель Renault въехал в электроопору. Мужчина только что вышел на работу из отпуска и сел за руль пьяным. Пока копы оформляли ДТП, он разулся и уснул на заднем сидении патрульного авто.

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