Маршрутка ехала по главной, но водителя грузового Mercedes это не остановило.
В Киеве грузовик влетел в маршрутку с пассажирами.
ДТП произошло 30 июля возле станции метро "Черниговская", при выезде с Броварского проспекта в сторону проспекта Гагарина.
Об этом сообщил "Киев Оперативный".
"Маршрутка ехала по главной, но водителя грузового Mercedes это никак не смутило. Пассажиры вышли через заднюю дверь, вроде, обошлось без серьезных травм", — говорится в подписи под фото.
Напомним, в Бортничах водитель Renault въехал в электроопору. Мужчина только что вышел на работу из отпуска и сел за руль пьяным. Пока копы оформляли ДТП, он разулся и уснул на заднем сидении патрульного авто.