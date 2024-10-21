В Киеве грузовик влетел в маршрутку, есть пострадавшие и погибшие: детали от прокуратуры (фото, видео)

По словам водителя "Газели", у грузового автомобиля отказали тормоза.

В Киеве произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки в Соломенском районе: шесть человек госпитализированы, одна из пострадавших умерла.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкие телесные повреждения.

Согласно материалам следствия, 21 октября 2024 года около 10 часов утра 70-летний водитель автомобиля "Газель", двигаясь по ул. Вадима Гетьмана допустил столкновение с маршрутным автобусом марки "Атаман", который остановился для посадки-высадки пассажиров на остановке общественного транспорта.

"Предварительно, в результате ДТП телесные повреждения получили шесть пассажиров маршрутного автобуса. Одна из травмированных пассажирок – 72-летняя женщина умерла по дороге в больницу. Точное количество пострадавших еще не устанавливается", – говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно данным "Драгера", водитель "Газели" не находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам водителя "Газели", у грузового автомобиля отказали тормоза.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших в результате ДТП.

В Киеве грузовик въехал в маршрутку

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