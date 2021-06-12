В Киеве грузовик влетел и снес высоковольтную электроопору на Троещине: фото

В случае отключения электроэнергии, жителей предупреждать заранее.
Сегодня, 12 июня, в 09:00 на улице Пуховской в Деснянском районе Киева грузовик въехал в высоковольтную опору линии электропередач. В результате столкновения металлическая опора повалилась на землю.
Об этом сообщает ДТЭК "Киевские электросети".
Сейчас специалисты ликвидируют последствия аварии на транзитной высоковольтной сети 110 кВ "ТЭЦ-6". Она питает Левый берег Киева.
"Наши специалисты сейчас занимаются оперативным переключениями на другие линии, чтобы начать ремонт аварийной. Бытовые и социально важные инфраструктурные объекты Левого берега со светом", — говорится в сообщении.
Ремонтные работы продлятся в течение двух дней.
"В случае необходимости отключения клиентов для выполнения работ, мы будем информировать дополнительно", — отметили в Киевских электросетях.
Напомним, во Львовской области током убило водителя, который въехал в электроопору.