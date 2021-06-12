В Киеве грузовик влетел и снес высоковольтную электроопору на Троещине: фото

В случае отключения электроэнергии, жителей предупреждать заранее.

Сегодня, 12 июня, в 09:00 на улице Пуховской в Деснянском районе Киева грузовик въехал в высоковольтную опору линии электропередач. В результате столкновения металлическая опора повалилась на землю.

Об этом сообщает ДТЭК "Киевские электросети".

Сейчас специалисты ликвидируют последствия аварии на транзитной высоковольтной сети 110 кВ "ТЭЦ-6". Она питает Левый берег Киева.

"Наши специалисты сейчас занимаются оперативным переключениями на другие линии, чтобы начать ремонт аварийной. Бытовые и социально важные инфраструктурные объекты Левого берега со светом", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы продлятся в течение двух дней.

"В случае необходимости отключения клиентов для выполнения работ, мы будем информировать дополнительно", — отметили в Киевских электросетях.

Напомним, во Львовской области током убило водителя, который въехал в электроопору.

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