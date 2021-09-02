В Киеве грузовик въехал в фонтан и провалилась на отреставрированной Арсенальной площади

В Киеве грузовик въехал в фонтан и провалилась на отреставрированной Арсенальной площади

Обновленную Арсенальную площадь только вчера вечером открыли.

В Киеве грузовик въехал в так называемый сухой фонтан и провалился.

Происшествие произошло на только отреставрированной Арсенальной площади.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Только вчера вечером открыли обновленную Арсенальную площадь, а сегодня там уже повредили "сухой" фонтан. Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, расположенных в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать ближе... В результате — повреждено покрытие, обустроенное на фонтане", — написал Кличко.

Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, смонтированных под плиткой.

Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан.

"А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки", — подытожил Кличко.

Напомним, в Киеве после двухлетней реконструкции открыли центральный автовокзал.

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