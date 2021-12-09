В Киеве грузовик сбил 31-летнюю женщину: пострадавшая умерла в больнице

Пешеход вышла на дорогу под колеса авто.

На улице Миропольской в Киеве грузовик Mercedes сбил женщину, которая внезапно вышла на проезжую часть. От полученных травм 31-летняя пострадавшая вскоре умерла в больнице.

Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

В полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими в Днепровском районе столицы. На место происшествия срочно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи. Женщину госпитализировали, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

По данному факту правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. За рулем грузовика был 60-летний водитель. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет. В полиции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, что до конца суток 9 декабря ночью и утром 10 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м; на дорогах гололедица. Во избежание травматизма КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.

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