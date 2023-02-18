В Киеве грузовик раздавил легковушку и врезался в фуру: есть погибший и травмированные (фото)

В результате ДТП 50-летний водитель легковушки погиб на месте, а пассажиры 45-ти и 58-ми лет доставлены в больницу.

В Киеве грузовик раздавил легковушку и врезался в фуру.

В результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля два пассажира последнего получили телесные повреждения, а водитель погиб на месте.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Утром на спецлинию 102 поступило сообщение о ДТП с потерпевшими. На Брестском проспекте произошло автопроисшествие с участием трех транспортных средств. По вызову немедленно выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.

Предварительно правоохранители установили, что 32-летний водитель грузового автомобиля Scania совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который в неуправляемом состоянии столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате ДТП 50-летний водитель легковушки погиб на месте, а пассажиры 45-ти и 58-ми лет доставлены в медицинское учреждение.

Водителя Scania сотрудники полиции задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Следователи назначили комплекс соответствующих экспертиз, чтобы установить причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, под Киевом водитель на KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. В результате аварии водитель автомобиля погиб на месте, а водителя маршрутки медики доставили в больницу с переломом ноги.

60-70% ДТП случается в темное время суток: правила безопасности на дорогах без освещения

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