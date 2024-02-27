В Киеве грузовик протаранил трамвай — фото, видео

В Киеве утром произошла авария.
В Киеве утром, 27 февраля произошла авария – грузовик врезался в трамвай на бульваре Вацлава Гавела, что в Соломенском районе.
Об этом пишут местные паблики.
На месте ДТП образовалась пробка. Движение трамваев №14 и 15 временно перекрыто.
Информация о пострадавших отсутствует.
Напомним, в Киевской области молодые люди праздновали день рождения со стрельбой и криками "Ахмат – сила" (видео).
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