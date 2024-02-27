В Киеве грузовик протаранил трамвай — фото, видео

В Киеве утром, 27 февраля произошла авария – грузовик врезался в трамвай на бульваре Вацлава Гавела, что в Соломенском районе.

Об этом пишут местные паблики.

На месте ДТП образовалась пробка. Движение трамваев №14 и 15 временно перекрыто.

В Киеве 27 февраля произошла авария — грузовик врезался в трамвай/Фото: Telegram

В Киеве 27 февраля произошла авария — грузовик врезался в трамвай/Фото: Telegram

Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, в Киевской области молодые люди праздновали день рождения со стрельбой и криками "Ахмат – сила" (видео).

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