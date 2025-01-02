В Киеве грузовик перевернулся с Южного моста: детали инцидента

На месте работали 9 спасателей и две единицы пожарно-спасательной техники.

Сегодня, 2 января, в 06:45 спасателям Киева поступило сообщение о ДТП на съезде с Южного моста в Голосеевском районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo из-за плохого самочувствия потерял контроль над управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с моста.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киеве.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые деблокировали водителя грузовика и передали медикам. Водитель, однако, отказался от госпитализации.

В Киеве грузовик перевернулся с Южного моста

Спасатели также выполнили работы по смывам горючего с проезжей части, чтобы обеспечить безопасность движения.

На месте работало 9 спасателей и две единицы пожарно-спасательной техники. Причины аварии выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 декабря во время комендантского часа в Соломенском районе Киева произошла смертельная авария с участием электрокара Tesla.