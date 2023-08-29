В Киеве группа сбывала поддельные доллары США и огнестрельное оружие с боеприпасами: фото

Во время обысков по месту жительства фигурантов изъято 15 тысяч долларов номиналом $100 с признаками подделки, более 25 кг вещества растительного происхождения, оружие и боеприпасы.

В Киеве разоблачена группа лиц, сбывавших поддельные доллары США и огнестрельное оружие с боеприпасами.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Группа лиц на территории Киева организовала сбыт поддельных долларов США и огнестрельного оружия с боеприпасами к нему. В ходе следствия правоохранители провели оперативную закупку автоматического оружия и поддельных американских долларов, после чего с поличным задержали трех участников группы", — говорится в сообщении.

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В дальнейшем по результатам 16 санкционированных обысков были задержаны еще двое участников группы.

Во время обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, правоохранители изъяли 15 тысяч долларов США номиналом 100 долларов с признаками подделки, более 25 кг вещества растительного происхождения, оружие и боеприпасы.

Фото: прокуратура Киева

В настоящее время пять человек задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и четырем из них доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Фото: прокуратура Киева

Решаются вопросы об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

Напомним, в Киеве будут судить рэкетиров, которые маскировались под бойцов добробатов.

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