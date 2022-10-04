В Киеве группа работников медучреждения насчитала 10 млн гривен зарплаты несуществующим работникам

В Киеве под суд отправили группу чиновников медучреждения. Они насчитали 10 млн гривен зарплаты несуществующим работникам.
В Киеве группа чиновников медучреждения насчитала 10 млн гривен зарплаты несуществующим работникам. Деньги позже они делили между собой.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Как стало известно, в состав группы должностных лиц входили директор медучреждения, три его заместителя и главный бухгалтер. Для того, чтобы завладеть средствами, они вносили фейковую информацию в приказы о принятии на работу лиц на разные должности, которые фактически в заведении не работали.
“По такой схеме участники сделки незаконно насчитали и выплатили фиктивным работникам более 10 млн грн зарплаты. Вырученные таким образом средства распределили между собой. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества”, — рассказали в МВД Украины.
Напомним, что Зеленский подписал указ о признании ничтожными документов Путина об аннексии территории Украины.
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