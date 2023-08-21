В Киеве группа детей взобралась на верхние этажи недостроенной многоэтажки: что известно (фото)

В Киеве группа детей забралась на верхние этажи недостроенной многоэтажки на Бальзаке. Искателей приключений спустили на землю через полтора часа.

Об этом пишет "Большой Киев".

Как можно рассмотреть с кадров, снятых ныне на Бальзака, по меньшей мере пятеро детей зашли в здание, где не ведутся работы и которая имеет более 15 этажей. Позже взрослые, которым видно здание из окна, заметили, как дети пробрались на последний этаж коробки новостроя.

На место происшествия неравнодушные киевляне пытались вызвать полицию. Однако машины со стражами порядка не дождались.

В конце концов, детей наверху увидели еще и дежурившие неподалеку охранники. Они стали кричать и просить группу детей спуститься.

Охранники поднялись наверх и свели на землю несовершеннолетних, подвергавших себя опасности.

Детей свели вниз охранники недостроенной многоэтажки

Напомним, в Киеве на улице обнаружили тела двух девушек. Вероятно, речь идет о парном самоубийстве.

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