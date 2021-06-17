В Киеве гражданка Великобритании с двумя сообщниками похитили латвийца

Злоумышленники незаконно удерживали латыша, требуя вернуть долг, которого не существует.

В Киеве женщина из Великобритании с двумя сообщниками похитили гражданина Латвии.

Трех человек, которые похитили мужчину и незаконно его удерживали, требуя вернуть долг, которого не существует, задержали.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, потерпевший, 45-летний гражданин Латвии, вместе со своей знакомой, 49-летней гражданкой Великобритании, прилетели в Киев и по ее просьбе поехали в город Борисполь. Приехав по адресу, "туристы" зашли в дом, где их встретили двое мужчин, которые при общении с потерпевшим сообщили ему, что тот якобы задолжал этой знакомой крупную сумму денег и должен немедленно их вернуть", — говорится в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что злоумышленники аргументировали свои требования физическим давлением, нанося потерпевшему удары в разные части тела.

В дальнейшем потерпевший, будучи удерживаемым более суток, и имея реальные опасения за свою жизнь и здоровье, перечислил на расчетные счета знакомой более 15 тысяч фунтов стерлингов.

Получив желаемое, злоумышленники отпустили потерпевшего, после чего он немедленно обратился за помощью к правоохранителям.

"В ходе проведенных первоочередных розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали трех злоумышленников. Организатором похищения оказалась указана знакомая потерпевшего, подговорившая на совершение преступления двух местных жителей 1975 и 1977 г.р.", — говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве группа иностранцев похитила 32-летнего мужчину, который задолжал им деньги за ремонт в квартире.

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