В Киеве грабители вытолкали потерпевшего из автомобиля прямо на ходу: фото

В Киеве грабители вытолкали потерпевшего из автомобиля прямо на ходу: фото

Происшествие произошло утром 30 декабря возле станции метро Гидропарк.

В Киеве грабители вытолкали потерпевшего из автомобиля прямо на ходу.

Происшествие произошло утром 30 декабря вблизи станции метро "Гидропарк".

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

По словам заявителя, он отдыхал в ресторане на улице Крещатик, где познакомился с компанией мужчин. Новые знакомые предложили заявителю продолжить отдых в другом заведении, на что он согласился. По дороге незнакомцы отобрали у мужчины мобильный с наушниками и вытолкали из авто.

30-летний потерпевший дал описание обидчиков и автомобиля. Инспекторы передали ориентировку коллегам и приступили к поискам.

Похожий по ориентировке автомобиль и граждан в нем стражи порядка заметили и остановили на бульваре Перова. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили телефон и наушники.

Для выяснения обстоятельств происшествия и предоставления правовой квалификации действиям задержанных инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Днепровского управления полиции.

Напомним, в Киеве парень из-за долга избил товарища битой чуть ли не до смерти.

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