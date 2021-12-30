В Киеве грабители вытолкали потерпевшего из автомобиля прямо на ходу: фото

Происшествие произошло утром 30 декабря возле станции метро Гидропарк.
В Киеве грабители вытолкали потерпевшего из автомобиля прямо на ходу.
Происшествие произошло утром 30 декабря вблизи станции метро "Гидропарк".
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
По словам заявителя, он отдыхал в ресторане на улице Крещатик, где познакомился с компанией мужчин. Новые знакомые предложили заявителю продолжить отдых в другом заведении, на что он согласился. По дороге незнакомцы отобрали у мужчины мобильный с наушниками и вытолкали из авто.
30-летний потерпевший дал описание обидчиков и автомобиля. Инспекторы передали ориентировку коллегам и приступили к поискам.
Похожий по ориентировке автомобиль и граждан в нем стражи порядка заметили и остановили на бульваре Перова. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили телефон и наушники.
Для выяснения обстоятельств происшествия и предоставления правовой квалификации действиям задержанных инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Днепровского управления полиции.
Напомним, в Киеве парень из-за долга избил товарища битой чуть ли не до смерти.
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