В Киеве готовятся к возможному полномасштабному вторжению России: будут звучать учебные сирены

В Киеве готовятся к возможному полномасштабному вторжению России: будут звучать учебные сирены

В столице уже скоро начнут информационную кампанию касательно того, как вести себя в случае полномасштабного вторжения государства-агрессора.

В Киеве будут готовиться к возможному полномасштабному вторжению России. Поэтому в столице будут тестировать систему оповещения и проводить информационную кампанию.

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Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко в интервью "Бабелю".

По данным Крищенко, в столице уже скоро начнут информационную кампанию касательно того, как вести себя в случае полномасштабного вторжения государства-агрессора. Также в столице будут тестировать систему оповещения, а потому призывают жителей Киева не паниковать. Эта система оповещения важна, поскольку может работать в критических условиях: когда нет сотовой связи и электричества.

"Планируем проводить учения. Со следующей недели мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через пару недель уже будем включать сирены и проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать", — сказал Андрей Крищенко.

Напомним:

Россия угрожает войной, если США и НАТО не примут их требования .

. Ранее замминистра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжелыми последствиями" в случае расширения на восток. Власти страны-агрессора призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.

с "тяжелыми последствиями" в случае расширения на восток. Власти страны-агрессора призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подверг критике это требование, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина — и никто другой".

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