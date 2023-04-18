В Киеве готовятся к пику паводков: какие районы оказались под угрозой "большой воды"

На 18 апреля аварийных подтоплений в столице нет.

В Киеве пик паводка ожидается 22 апреля. Под угрозой подтоплений оказались те места, куда уже добралась "большая вода". Все столичные службы готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что ожидаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.

"Возможно дальнейшее подтопление мест отдыха на острове Труханов, "Гидропарк", парк Муромец; частичные подтопления садово-дачной застройки Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков, Вишенок", — говорится в сообщении.

Между тем, по состоянию на утро 18 апреля аварийных подтоплений в Киеве нет. Отмечается, что происходит пропуск весеннего половодья через Киевскую ГЭС. Уровень опасности гидрологических явлений – II – "оранжевый".

Подтопление еще есть в парке "Муромец", Гидропарке, на Трухановом острове, в Галерном заливе, Корчеватом, на частных участках в районе Осокорков.

К слову, все необходимые службы города готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. Поэтому 19 апреля заранее до наступления пика паводка будут проведены специальные учения.

"Киев готовится. Киев будет защищен. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не паниковать", — подчеркнул руководитель КМВА Сергей Попко.

Большая вода в Киевской области

Жителей Киева и области предупреждают об опасных гидрологических явлениях. В регионе был объявлен ІІ уровень опасности. Весенние половодья и продолжительные дожди повлекли за собой подтопление территорий в столице и Киевской области. Едва ли не самая плохая ситуация в Иванкове, где водой затопило улицы населенного пункта.

Спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан говорит, что из-за паводка пострадали населенные пункты в Вышгородском, Броварском и частично — в Бориспольском районе. Жертв и пострадавших в результате паводков нет. Самая большая проблематика – затопление домохозяйств.

Из-за сильных осадков в последние дни зафиксировано поднятие воды в Днепре. В Киеве подтопило городской парк "Наталка" и всю береговую зону. Под водой оказалась часть набережной от самого парка до Почтовой площади.

Читайте также: