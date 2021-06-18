По предварительным данным, парень получил ушиб спины и таза.

В Киеве госпитализировали подростка, который упал с третьего на второй этаж недостроя.

Событие произошло 17 июня около 19:00.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"В оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение от службы 102, что на ул. Юлия Ильенко, 42, в Шевченковском районе столицы, в недостроенном здании упал ребенок, который нуждается в помощи", — говорится в сообщении.

К месту вызова были направлены дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

"Спасатели установили, что в трехэтажном недострое гуляли подростки и один из них упал с третьего этажа на второй. Пожарные с помощью бензореза срезали решетку, которыми был заварен вход на второй этаж и с помощью медицинских носилок доставили мальчика 2007 года рождения медикам", — рассказали в ГСЧС.

Подростка с предварительным диагнозом "ушиб спины и таза" госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".

Напомним, в Ирпене 5-летний ребенок застрял головой в металлической беседке.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку