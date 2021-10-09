В Киеве горожане заказали более 600 тысяч спецпропусков на случай локдауна

В Киеве горожане заказали более 600 тысяч спецпропусков на случай локдауна

У киевлян появилась возможность в несколько кликов подать заявку на получение спецпропуска для себя или своих сотрудников.

Электронная система заказа спецпропусков в общественный транспорт работает более двух месяцев. В Департаменте информационно-коммуникационных технологий рассказали о количестве заказанных пропусков на случай локдауна.

В этом году городские власти собрали данные для принятия качественных решений. У киевлян появилась возможность в несколько кликов подать заявку на получение спецпропуска для себя или своих сотрудников.

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Об этом говорится в сообщении КГГА.

Всего в системе зарегистрировались 9 187 компаний.

Из них 8 090 подали заявки для своих сотрудников.

255 863 — именно такое количество спецпропусков заказали только за сентябрь.

За все время было заказано 612 705 спецпропусков.

"Наша главная задача — обеспечить проезд людей, без которых город перестанет функционировать", — рассказали в Департаменте.

Напомним, чтобы заказать спецпропуска нужно:

авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью кликов;

заполнить электронную форму заявки;

в случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков — ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" каждого работника;

информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого сотрудника получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua

Все решения о предоставлении пропусков будет принимать Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций только после объявления даты и условий локдауна, если в этом будет необходимость. Пока что таких предпосылок нет.

Напомним, что в Киеве рассматривают введение QR-пропусков и ограничения в работе общественного транспорта. С вхождением в "желтую зону" и накануне возможного ухудшения ситуации столичная власть разрабатывает алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые базируются на опыте других стран. Но эти варианты рассматриваются пока на уровне идей.

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