В Киеве горожане заказали более 600 тысяч спецпропусков на случай локдауна

У киевлян появилась возможность в несколько кликов подать заявку на получение спецпропуска для себя или своих сотрудников.
Электронная система заказа спецпропусков в общественный транспорт работает более двух месяцев. В Департаменте информационно-коммуникационных технологий рассказали о количестве заказанных пропусков на случай локдауна.
В этом году городские власти собрали данные для принятия качественных решений. У киевлян появилась возможность в несколько кликов подать заявку на получение спецпропуска для себя или своих сотрудников.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
Всего в системе зарегистрировались 9 187 компаний.
Из них 8 090 подали заявки для своих сотрудников.
255 863 — именно такое количество спецпропусков заказали только за сентябрь.
За все время было заказано 612 705 спецпропусков.
"Наша главная задача — обеспечить проезд людей, без которых город перестанет функционировать", — рассказали в Департаменте.
Напомним, чтобы заказать спецпропуска нужно:
- авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью кликов;
- заполнить электронную форму заявки;
- в случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков — ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" каждого работника;
- информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого сотрудника получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua
Все решения о предоставлении пропусков будет принимать Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций только после объявления даты и условий локдауна, если в этом будет необходимость. Пока что таких предпосылок нет.
Напомним, что в Киеве рассматривают введение QR-пропусков и ограничения в работе общественного транспорта. С вхождением в "желтую зону" и накануне возможного ухудшения ситуации столичная власть разрабатывает алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые базируются на опыте других стран. Но эти варианты рассматриваются пока на уровне идей.