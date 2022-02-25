В Киеве горит многоэтажка после сбитого летательного аппарата: может быть много жертв

В Киеве горит многоэтажка после сбитого летательного аппарата: может быть много жертв

Возгорание произошло от 4 до 9 этажей.

В Киеве после сбития вражеского летательного аппарата, обломки которого упали на жилую зону, горит 16-этажка.

Как сообщил Антон Геращенко, возгорание произошло от 4 до 9 этажей. Сейчас на месте уже работают спасатели, пытающиеся обуздать огонь.

Возможно, много жертв среди мирного населения. На опубликованных фото видны масштабы разрушения – горят квартиры, уничтожены балконы.

Около 04:20 на ул. Кошица, 7А в результате попадания в многоэтажный жилой дом (состоящий из двух секций: 1 секция 10 этажная попадания на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16 этажная попадания на уровне 8-9 этажей) с последующим горением есть угроза разрушения. От ГСЧС привлечено 11 единиц техники. Также поступают сообщения от жителей взрывов на территории микрорайонов Березняки, Осокорки, Троещина.