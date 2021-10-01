В Киеве горит гимназия: детей эвакуируют (видео)

В инженерной гимназии на Княжем Затоне произошло короткое замыкание в электропроводке.

В Киеве горит гимназия: детей эвакуируют.

В инженерной гимназии на Позняках, на ул. Княжий Затон, 12А, произошло короткое замыкание в электропроводке.

Об этом сообщил паблик "Оперативный" и обнародовал видео.

"Короткое замыкание произошло в столовой гимназии, с последующим пожаром. Из здания проведена эвакуация учащихся и персонала. Сейчас на место прибыли пожарные расчеты. Пока информации о пострадавших нет", — сообщили ДСНС Киева.

Прямо сейчас какое-то серьезное задымление в Киевской инженерной гимназии, что на Княжий Затон, 12А. Детей эвакуируют. Ожидают спасателей ДСНС. Надеемся, что никто не травмируется. Опубликовано Оперативный пятницу, 1 октябрь 2021

Судя по видео, ученики не очень расстроены и напуганы, они снимают пожар на телефоны и улыбаются.

Напомним, в Киеве на Русановских садах произошел пожар в частном доме, там заживо сгорел 43-летний мужчина.

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