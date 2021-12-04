В Киеве горела многоэтажка: пришлось эвакуировать три десятка человек

В Киеве горела многоэтажка: пришлось эвакуировать три десятка человек

Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Вечером субботы, 4 декабря, вспыхнула квартира на 12 этаже 16-этажки на ул. Николая Ушакова, 4-А, в микрорайоне Беличи в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"К месту вызова сразу же были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к эвакуации жильцов с верхних этажей и к тушению пожара", — говорится в сообщении.

В течение часа пожар был полностью потушен.

Чп Киев Ушакова 14 а Академгородок горит 12 этаж На месте спасатели гсчс. Очень часто в городе пожара в жилом секторе мешают тушить местные жители, хаотично паркующие свои автомобили повсюду. Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 4 грудня 2021 р.

ГУ ГСЧС в Киеве

"При тушении пожара на безопасное расстояние было выведено 30 человек. На месте происшествия было задействовано восемь единиц основной и специальной техники и 33 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве", — отметили спасатели.

В результате пожара жертв и пострадавших нет.

Что именно стало причиной возгорания, должно выяснить следствие.

ГУ ГСЧС в Киеве

ГУ ГСЧС в Киеве

ГУ ГСЧС в Киеве

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