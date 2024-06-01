В Киеве горела многоэтажка: из охваченного огнем дома спасены трое детей и восемь взрослых (фото)

Трем взрослым была оказана медицинская помощь на месте, предварительный диагноз – острая реакция на стресс.

В Киеве горела многоэтажка: трое детей и восемь взрослых спасены во время пожара.

Возгорание произошло в электрощитовой 16-этажного жилого дома с первого по 14 этаж, также загорелось электрооборудование в подвальном помещении.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В ходе разведки из задымленного здания подразделениями ГСЧС спасены трое детей и восемь взрослых.

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Для спасения применялась специальная высотная техника ГСЧС.

Трем взрослым была оказана медицинская помощь на месте.

Предварительный диагноз – острая реакция на стресс.

Детям к счастью, помощь медиков на понадобилась / Фото: ГСЧС Украины

Пожар был ликвидирован за полчаса. Причина выясняется.

Напомним, в Дарницком районе Киева в понедельник, 27 мая, произошел масштабный пожар на автостоянке. Дым был виден в нескольких районах столицы, в том числе на Оболони. Огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус.

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