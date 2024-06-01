В Киеве горела многоэтажка: из охваченного огнем дома спасены трое детей и восемь взрослых (фото)

Трем взрослым была оказана медицинская помощь на месте, предварительный диагноз – острая реакция на стресс.
В Киеве горела многоэтажка: трое детей и восемь взрослых спасены во время пожара.
Возгорание произошло в электрощитовой 16-этажного жилого дома с первого по 14 этаж, также загорелось электрооборудование в подвальном помещении.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
В ходе разведки из задымленного здания подразделениями ГСЧС спасены трое детей и восемь взрослых.
Для спасения применялась специальная высотная техника ГСЧС.
Трем взрослым была оказана медицинская помощь на месте.
Предварительный диагноз – острая реакция на стресс.
Пожар был ликвидирован за полчаса. Причина выясняется.
Напомним, в Дарницком районе Киева в понедельник, 27 мая, произошел масштабный пожар на автостоянке. Дым был виден в нескольких районах столицы, в том числе на Оболони. Огнем было охвачено около 30 легковых автомобилей, 10 мотоциклов и 1 автобус.
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