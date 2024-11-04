В Киеве горела больница: детали от ГСЧС с фото

Возгорание возникло в одном из служебных помещений медицинского учреждения.
В Киеве 3 ноября возник пожар в больнице. Чрезвычайщикам удалось спасти 37 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Пожар в больнице на улице Загоривской возник в 23:54. Возгорание было на четвертом этаже в одном из служебных помещений медицинского учреждения.
Пожарные потушили пожар на площади 20 кв. м и спасли 37 человек.
Обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в ночь на 4 ноября россияне атаковали Украину беспилотникам. В Киеве сработали силы ПВО, после чего обломки БпЛА упали в двух районах.
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