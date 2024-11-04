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В Киеве горела больница: детали от ГСЧС с фото

В Киеве горела больница: детали от ГСЧС с фото

Работники ГСЧС спасли людей из больницы в Киеве, где возник пожар/Фото: ГСЧС Украины

Возгорание возникло в одном из служебных помещений медицинского учреждения.

В Киеве 3 ноября возник пожар в больнице. Чрезвычайщикам удалось спасти 37 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Пожар в больнице на улице Загоривской возник в 23:54. Возгорание было на четвертом этаже в одном из служебных помещений медицинского учреждения.

Пожарные потушили пожар на площади 20 кв. м и спасли 37 человек.

Обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается.

Работники ГСЧС спасли людей из больницы в Киеве, где возник пожар/Фото: ГСЧС Украины / ©
Работники ГСЧС спасли людей из больницы в Киеве, где возник пожар/Фото: ГСЧС Украины
Работники ГСЧС спасли людей из больницы в Киеве, где возник пожар/Фото: ГСЧС Украины / ©
Работники ГСЧС спасли людей из больницы в Киеве, где возник пожар/Фото: ГСЧС Украины
Работники ГСЧС спасли людей из больницы в Киеве, где возник пожар/Фото: ГСЧС Украины / ©
Работники ГСЧС спасли людей из больницы в Киеве, где возник пожар/Фото: ГСЧС Украины

Напомним, в ночь на 4 ноября россияне атаковали Украину беспилотникам. В Киеве сработали силы ПВО, после чего обломки БпЛА упали в двух районах.

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