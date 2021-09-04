В Киеве горел костел Святого Николая: все подробности о масштабном пожаре

Причины возгорания устанавливаются.

В пятницу вечером, 3 сентября, в Киеве вспыхнул костел Святого Николая. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также был поврежден орган. К счастью, пострадавших нет.

ТСН.ua собрал все, что на данный момент известно о чрезвычайном происшествии.

Что произошло

Как сообщили в ГСЧС Украины в г. Киеве, 3 сентября в 21:49 поступило сообщение о пожаре на ул. Большой Васильковской, 77 в Печерском районе столицы. По прибытию к месту происшествия было установлено, что пожар возник на 1 и 2 этажах органного зала с распространением на кровлю.

В 22:41 пожар был локализован на площади 80 кв.м, а в 23:26 — ликвидирован.

К ликвидации пожара было привлечено 16 единиц техники а также 80 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Последствия пожара

В результате масштабного пожара в католическом костеле Святого Николая пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также был поврежден орган. Видео с середины храма после пожара опубликовал в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве горит костел Святого Николая

Пользователи соцсетей, в частности некоторые журналисты и представители католической церкви в Украине, писали, что концертный орган сгорел дотла.

"Среди уничтожений — только концертный орган, который сгорел дотла и одна люстра, которая упала на лестнице пресвитерия. Именно орган стал эпицентром пожара (короткое замыкание во время репетиции). Пожар на нем и остановился", — написал на своей странице в Facebook епископ Киево-Житомирськои епархии в Украине Виталий Кривицкий.

Какие причины возгорания

Как сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко, возгорание возникло во время репетиции.

"Площадь пожара — 80 кв м. Но ключевое — во-первых, он ликвидирован без жертв. Во-вторых, значительный ущерб зданию не нанесен", — написал он в своем Telegram-канале и добавил, что отдельный вопрос — степень повреждения органа.

По его словам, сейчас по этому поводу уже начато расследование, к которому уже присоединилась Нацполиция. И главное — уже выясняются причины возгорания, отметил Ткаченко и подчеркнул, что будет держать расследование на личном контроле.

В ГСЧС также сообщали, что причины возгорания еще устанавливают.

Пожар в костеле Святого Николая вероятно вспыхнул во время репетиции на органе

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