В Киеве горел кинотеатр: фото, видео

В среду, 11 мая, в 23:50 в Киеве вспыхнул пожар на ул. Героев Севастополя, 44 в Соломенском районе столицы.

Возгорание произошло в здании недействующего кинотеатра.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в г. Киеве.

"В 3-этажном недействующем кинотеатре, размером 50х20 м в зрительном зале на 1-м этаже возник пожар с распространением на 2-й и 3-й этажи. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара", — говорится в сообщении.

Пожар раскинулся на площади 350 кв. м. Спасателям удалось ее ликвидировать 12 мая в 01:54 ч.

К тушению пожара было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 пожарных.

Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

Жертв и пострадавших нет.

Читайте также: