В Киеве горе-предприниматель снабжал военных опасными для здоровья консервами

Произведенная предприятием продукция оказалась некачественной и опасной для потребления.

В Киеве недобросовестный предприниматель производил для военных за государственные средства опасную для потребления пищу.

Об этом инормируют полиция Киева и Киевская городская прокуратура.

После начала полномасштабного вторжения горе-предприниматель и военная часть Нацгвардии заключили договоры на закупку консервов тушеной свинины, а также консервов гречневой и перловой каш со свининой на сумму около 9 миллионов гривен.

Правоохранители отправили продукцию на проведение лабораторных исследований. Согласно выводам экспертов, консервная продукция непригодна для употребления. Консервы не отвечают требованиям ГСТУ, опасны для потребления и могут оказать вредное влияние на здоровье человека.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области медики требовали деньги за лечение раненого военного с его матери.

Также ТСН.ua собрал все подробности громких коррупционных скандалов в Кабмине. В частности, о "золотых" яйцах для ВСУ и взятках за генераторы.

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